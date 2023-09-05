Експерт з авіації Валерій Романенко сказав 24 Каналу, що з ракетами Taurus доля Кримського мосту вирішиться дуже швидко.

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"Ракети Taurus дадуть змогу обстрілювати Кримський міст і нарешті його завалити. Поки що він функціонує наполовину, а треба це питання розв'язати раз і назавжди", – зазначив Романенко.

Як відомо, Кримський міст уже кілька разів зазнавав атак. Через значні пошкодження мінтранс Росії рекомендував водіям їздити в об'їзд через окуповані території.

Taurus – німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля" великої дальності. Має багато різновидів, які відрізняються базуванням і "начинкою" бойової частини.

Чим відрізняються Taurus від Storm Shadow / SCALP-EG

Основна відмінність ракет Taurus від Storm Shadow і Scalp – це дальність польоту. Так, Storm Shadow б'є на відстань до 250 кілометрів, а Taurus – на понад 500 кілометрів.

Власне, це й стало головною причиною нерішучості Німеччини. Канцлер Олаф Шольц вимагає модифікувати ракети так, щоб ними не можна було бити по території Росії.

До відмінностей між Taurus і Storm Shadow також належить система наведення.

"Якщо проти Storm Shadow / SCALP-EG росіяни ставлять димові завіси, які можуть ускладнювати наведення, то Taurus має ще й міліметровий радіолокатор, який дає змогу точніше уражати цілі", – пояснив Романенко.

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