До слова, голова Мінфіну Німеччини прибув 14 серпня в Україну. Зокрема, він зустрівся з мером Києві Віталієм Кличком.

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"Україна повинна перемогти"

Крістіан Лінднер заявив, що "Україна повинна перемогти" у війні, яку розв'язала Росія. Коментуючи постачання зброї, міністр наголосив, що Німеччина повинна робити все, аби посилити військові спроможності України.

"Тому з нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", – заявив Лінднер.

Коментуючи постачання Україні далекобійних ракет Taurus, міністр пояснив, що мовиться про стандартну процедуру – консультації із союзниками про те, якими є потреби України і як їх можливо задовольнити. Проте він наголосив, що особисто підтримує передачу ракет на потреби ЗСУ.

Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу – як і я особисто, – то сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з'ясування цих питань,

– сказав міністр.

Ба більше, він обіцяє Україні 5 мільярдів євро військової допомоги щороку. За словами Лінднера, якщо парламент ухвалить відповідне рішення, то наша країна отримуватиме кошти до 2027 року.

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