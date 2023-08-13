Німецький канцлер Олаф Шольц неоднозначно прокоментував питання щодо передачі Taurus українським захисникам. Втім, він відкинув звинувачення у нерішучості.
До теми Кулеба відреагував на побоювання Німеччини щодо передачі Україні ракет Taurus
Що сказав Шольц про німецькі ракети
Канцлер Німеччини досі не визначився з питанням.
Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок,
– сказав Шольц.
Він дав зрозуміти, що цей підхід Берліна стосується й Taurus.
Політик підтвердив інформацію, що зараз розглядається питання щодо технічного обмеження дальності польоту ракет. Шольц зауважив, що він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.
Що цьому передувало
Нещодавно у медійному просторі з'явилася інформація, що Шольц вимагає внести зміни у характеристики ракет перед постачанням їх ЗСУ. Німецький канцлер хоче модифікувати Taurus таким чином, щоб Україна не могла завдавати ударів по Росії цією зброєю.
Також були повідомлення про можливе звернення німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса до виробника цих ракет. Він хотів, щоб ці крилаті ракети мали певні обмеження на програмування цілей.
Що кажуть експерти про ракети Taurus
- У коментарі 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі Роман Світан не так давно наголосив, що Україна поважає вимоги своїх партнерів. За його словами, ці ракети навіть у випадку модифікації можна ефективно застосувати для знищення ворожої ППО в районі Кримського мосту.
- Раніше військовий експерт Defence Express Іван Кириченко заявляв, що Taurus призначені для ураження укріплених цілей або ж об'єктів інфраструктури противника. Деякі західні оглядачі називають ці ракети "летючими каяками" через їхній специфічний вигляд.
- Нагадаємо, експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко казав, що за допомогою Taurus Сили оборони могли б контролювати тимчасово окупований росіянами Крим з позицій, які їм доступні нині. Адже немодифікована німецька ракета має дальність 560 кілометрів.