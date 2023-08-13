Німецький канцлер Олаф Шольц неоднозначно прокоментував питання щодо передачі Taurus українським захисникам. Втім, він відкинув звинувачення у нерішучості.

До теми Кулеба відреагував на побоювання Німеччини щодо передачі Україні ракет Taurus

Що сказав Шольц про німецькі ракети

Канцлер Німеччини досі не визначився з питанням.

Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок,

– сказав Шольц.

Він дав зрозуміти, що цей підхід Берліна стосується й Taurus.

Політик підтвердив інформацію, що зараз розглядається питання щодо технічного обмеження дальності польоту ракет. Шольц зауважив, що він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.

Що цьому передувало

Нещодавно у медійному просторі з'явилася інформація, що Шольц вимагає внести зміни у характеристики ракет перед постачанням їх ЗСУ. Німецький канцлер хоче модифікувати Taurus таким чином, щоб Україна не могла завдавати ударів по Росії цією зброєю.

Також були повідомлення про можливе звернення німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса до виробника цих ракет. Він хотів, щоб ці крилаті ракети мали певні обмеження на програмування цілей.

Що кажуть експерти про ракети Taurus