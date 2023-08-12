Військовий експерт Defence Express Іван Кириченко пояснив 24 Каналу, у чому ж особливість далекобійних ракет і наскільки вони потужні. Ба більше, через специфічний вигляд, деякі оглядачі називають ракету "летючим каяком".

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Чому Німеччина затягує із постачанням Taurus

Для німців важливо, аби українська сторона не завдавала ударів ракетами Taurus по території Росії. Окупанти встигли розбудувати розгалужену транспортну систему комунікацій на тимчасові окупованій території, то цих ракет вдосталь би вистачило на ці об'єкти.

Раніше депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер сказав: "Аби забезпечити Берлін від політичних нюансів, варто "перепрошити" інерціальну систему навігації Taurus так, що вона не могла залітати на територію Росії".

Це може бути одним з аспектів, чому Німеччина досі не передала ракети Taurus.

Ми взагалі не демонстрували бажання завдавати ударів по російській території саме крилатими західними ракетами. У нас своїх "бавовно-генераторів" вистачає,

– зауважив військовий експерт.

Перший важливий фактор ракет Taurus

При розмові про Taurus варто звернути увагу на кілька факторів.

По-перше, ракета має специфічний вигляд. Деякі західні оглядачі цілком серйозно називають ракету "летючий каяк".

Військовий експерт пояснив, які переваги в ракет Taurus: дивіться відео

Адаптувати Taurus під українські бомбардувальники можливо. Taurus вішають під пілон Tornado. Тоді як Су-24 використовують пілони Tornado як перехідники під Storm Shadow та французькі Scalp, тому Taurus теж добре підійдуть.

Найбільш важлива та потужна деталь в німецьких ракетах Taurus – тандемна бетонобійна боєголовка MEPHISTO призначена для ураження об'єктів інфраструктури або укріплених цілей.

Другий важливий фактор ракет Taurus

По-друге, окрема особливість полягає у тому, що ракету можна запрограмувати на підрив конкретного поверху на відстані до 500 кілометрів.

"Підозрюю, що як тільки у нас з'являться ракети Taurus, їх використовуватимуть саме для ураження командних пунктів російської армії. А Storm Shadow та Scalp можна зберегти для ударів по логістичних об'єктах", – додав Киричевський.

Важливо! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, говорячи про отримання ракет великої дальності ATACMS від США та ракети Taurus від Німеччини, вказав, що потрібно більше часу, але це в процесі.

У мережі також шириться інформація, що на британському арсеналі, де лежать Storm Shadow невідомі планують страйк. Проте, мовляв, Міноборони Великої Британії запланували так, аби страйк на графік нових постачань Україні не вплинув.

Ракети Taurus ЗСУ отримають, як тільки буде потрібно. Від сьогодні вже варто не хвилюватися, можна лише засікти час, коли ухвалять відповідне політичне рішення,

– пояснив Киричевський.

Що відомо про постачання Taurus для України