На полях саміту НАТО стало відомо, що Франція передасть Україні ракети SCALP – аналог Storm Shadow. Німеччина теж має свій аналог, зокрема ракети Taurus з дальністю 500 кілометрів. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що Берлін не має наміру змінювати свою позицію щодо передачі Taurus.

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Берлін не планує змінювати позицію щодо передачі ракет

Коментуючи рішення Франції та Британії надати Україні далекобійні ракети, він сказав, що це "їхнє суверенне рішення".

Якщо окремі партнери роблять це (передають далекобійні ракети – 24 Канал), то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію,

– підкреслив Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Ексклюзивне інтерв'ю з Борисом Пісторіусом: дивіться відео

Він зазначив, що Німеччину не мали б критикувати за цю позицію, оскільки ФРН – другий за значущістю союзник України.

"Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима", – наголосив міністр.

Зверніть увагу. На саміті НАТО Німеччина оголосила про передачу Україні ще двох ЗРК Patriot, які здатні збивати ракети "Кинджал" та "Іскандер-М".

Також Пісторіус пояснив, чому Німеччина не буде надавати далекобійні ракети Україні. З його слів можна зробити припущення, що в Берліні побоюються, що Україна використає ракети для ударів по території Росії.

Тому що це та зброя, яка може сягати дуже далеко вглиб російської території. І, до речі, ми поділяємо думку американців, що зараз не час для постачання такої зброї,

– сказав він.

До уваги. Україна прагне отримати від США далекобійні ракети ATACMS, які можна запускати з HIMARS. У Вільнюсі Володимир Зеленський сказав, що не знає, коли Україна отримає ATACMS. За даними ЗМІ, у США непублічного обговорюють можливість передачі Україні ATACMS.

Що в Німеччині кажуть про передачу Україні ракет Taurus