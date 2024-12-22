Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву поліцію. Зазначається, що під час теракту водій BMW на швидкості проїхав близько 400 метрів на ярмарку та врізався в натовп. Близько 200 людей отримали поранення.

Читайте також Різдвяний ярмарок перетворився на пекло: все, що відомо про моторошний теракт у Магдебурзі

У Магдебурзі взяли під варту підозрюваного

Правоохоронці повідомили, що окружний суд Магдебурга схвалив апеляцію міської прокуратури на слуханнях, що відбулися пізно ввечері 21 грудня.

За даними поліції, підозрюваному у здійсненні теракту, 50-річному лікарю Талебу А., обрали запобіжний захід – тримання під вартою

Суддя, який розглядав справу про пред'явлення обвинувачення, ухвалив постанову про попереднє взяття під варту за підозрою в п'яти випадках убивства, кількох випадках замаху на убивство і кількох випадках нанесення небезпечних тілесних ушкоджень. Обвинуваченого доставили в місце тримання під вартою,

– повідомили поліцейські.

Варто зазначити, що підозрюваного громадянина Саудівської Аравії вдалося заарештувати ще у день скоєння теракту. Він мешкав у Німеччині з 2006 року, набув статусу біженця у 2016 році та працював психіатром у місті Бернбург, неподалік Магдебурга.

До слова, раніше стало відомо, що одна з постраждалих під час теракту на різдвяному ярмарку в Магдебурзі – громадянка України 1972 року народження.