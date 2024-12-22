Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что во время теракта водитель BMW на скорости проехал около 400 метров на ярмарке и врезался в толпу. Около 200 человек получили ранения.

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В Магдебурге взяли под стражу подозреваемого

Правоохранители сообщили, что окружной суд Магдебурга одобрил апелляцию городской прокуратуры на слушаниях, состоявшихся поздно вечером 21 декабря.

По данным полиции, подозреваемому в совершении теракта, 50-летнему врачу Талебу А., избрали меру пресечения – содержание под стражей

Судья, который рассматривал дело о предъявлении обвинения, принял постановление о предварительном заключении под стражу по подозрению в пяти случаях убийства, нескольких случаях покушения на убийство и нескольких случаях нанесения опасных телесных повреждений. Обвиняемого доставили в место содержания под стражей,

– сообщили полицейские.

Стоит отметить, что подозреваемого гражданина Саудовской Аравии удалось арестовать еще в день совершения теракта. Он жил в Германии с 2006 года, получил статус беженца в 2016 году и работал психиатром в городе Бернбург, неподалеку Магдебурга.

К слову, ранее стало известно, что одна из пострадавших во время теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге – гражданка Украины 1972 года рождения.