Военный эксперт Defence Express Иван Кириченко объяснил 24 Каналу, в чем же особенность дальнобойных ракет и как они мощны. Более того, по специфическому виду некоторые обозреватели называют ракету "летучим каяком".

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Почему Германия затягивает со снабжением Taurus

Для немцев важно, чтобы украинская сторона не наносила удары ракетами Taurus по территории России. Оккупанты успели построить разветвленную транспортную систему коммуникаций на временные оккупированной территории, то этих ракет в изобилии хватило бы на эти объекты.

Ранее депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер сказал: "Чтобы обеспечить Берлин от политических нюансов, стоит "извинить" инерциальную систему навигации Taurus так, что она не могла залетать на территорию России".

Это может быть одним из аспектов, почему Германия до сих пор не передала ракету Taurus.

Мы вообще не демонстрировали желание наносить удары по российской территории именно крылатыми западными ракетами. У нас своих "хлопок-генераторов" хватает,

– заметил военный эксперт.

Первый важный фактор ракет Taurus

При разговоре о Taurus следует обратить внимание на несколько факторов.

Во-первых, ракета выглядит специфически. Некоторые западные обозреватели вполне серьезно называют ракету "летучий каяк".

Военный эксперт объяснил, какие преимущества у ракет Taurus: смотрите видео

Адаптировать Taurus под украинские бомбардировщики можно. Taurus вешают под пилон Tornado. В то время как Су-24 используют пилоны Tornado как переходники под Storm Shadow и французские Scalp, поэтому Taurus тоже хорошо подойдут.

Наиболее важная и мощная деталь в немецких ракетах Taurus – бетонобойная тандемная боеголовка MEPHISTO предназначена для поражения объектов инфраструктуры или укрепленных целей.

Второй важный фактор ракет Taurus

Во-вторых, отдельная особенность состоит в том, что ракету можно запрограммировать на подрыв конкретного этажа на расстоянии до 500 км.

"Подозреваю, что как только у нас появятся ракеты Taurus, их будут использовать именно для поражения командных пунктов российской армии. А Storm Shadow и Scalp можно сохранить для ударов по логистическим объектам", – добавил Киричевски.

Важно! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о получении ракет большой дальности ATACMS от США и ракеты Taurus от Германии, указал, что нужно больше времени, но это в процессе.

В сети также распространяется информация, что на британском арсенале, где лежат Storm Shadow, неизвестные планируют забастовку. Однако, мол, Минобороны Великобритании запланировали так, чтобы забастовка на график новых поставок Украине не повлияла.

Ракеты Taurus ВСУ получат, как только потребуется. С сегодняшнего дня уже стоит не волноваться, можно только засечь время, когда примут соответствующее политическое решение,

– объяснил Киричевский.

Что известно о поставках Taurus для Украины