Ссылаясь на собственные источники, немецкое издание утверждает, что Олаф Шольц требует модифицировать дальнобойные ракеты. Taurus так, чтобы они не могли наносить удары по территории России. Об изменении характеристик Taurus свидетельствует и обращение Писториуса к изготовителю ракет.

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Германия работает над модификацией

Шольц затруднялся, предоставлять ли Украине на вооружение ракеты Taurus. Как утверждает немецкое издание, его беспокоило, что Киев может наносить удары немецкими ракетами по территории России. Однако сейчас "происходит переосмысление".

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус вернулся к производителю Taurus. Он призвал интегрировать определенные ограничения по программированию целей в крылатые ракеты. Эксперты утверждают, что сделать такую модификацию вполне возможно, однако это займет несколько недель.

Источники утверждают, что Шольц может одобрить поставку дальнобойных ракет Taurus, только когда будут выполнены все технические модификации. К слову, других сомнений у правительства Германии в вопросе передачи этих ракет якобы нет.

Вместе с тем в Берлине подчеркнули, что ограничения в программировании не будут распространяться на цели в оккупированном Крыму.

Военная помощь от Германии

Правительство Германии 4 августа обновил перечень военной помощи, предоставленной Украине. В него вошли:

2 САУ Zuzana 2, предоставляемых в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией;

2 танка для разминирования Wisent 1, еще 4 передали ранее;

11 противоминных плугов для танков Т-72;

5 разведывательных систем SurveilSPIRE;

9 машин для охраны границы;

3 разведывательных БпЛА Vector.

Кроме того, 9 августа Офис Президента заявил, что Германия передала Украине еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot. В пакет помощи также вошли вездеходы, боеприпасы, БПЛА и другое вооружение.