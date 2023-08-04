Федеральное правительство Германии 4 августа обновило перечень военной помощи, предоставленной Силам обороны. В частности, в нем есть танки-разминировщики.

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Германия предоставила Украине новую помощь

В обновленный 4 августа пакет помощи Украине от Германии вошли:

2 САУ Zuzana 2, предоставляемые в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией;

2 танка-разминировщика Wisent 1, еще 4 передали ранее;

11 противоминных плугов для танков Т-72;

5 разведывательных систем SurveilSPIRE;

9 машин для охраны границы;

3 разведывательных БпЛА Vector.

Кроме того, в Германии обновили перечень помощи, которую планируют предоставить, в частности:

40 боевых машин пехоты Marder,

6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2,

7 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования,

5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE,

18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.

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Немецкие танки Leopard будут ремонтировать в Украине

Недавно немецкий концерн Rheinmetall начал обучать украинских специалистов ремонтировать его технику на территории нашего государства. В частности, говорится о:

танках Leopard 1,

Leopard 2,

системах на базе танков Leopard

Уже через несколько недель Rheinmetall планирует начать ремонтные работы на территории Украины.

"Сейчас ремонтная база для Leopard работает в Польше. Туда уже прибыли первые Leopard 2 на ремонт. И Германия решила, что эффективнее будет разместить такую базу на территории Украины", – отметил военный эксперт Олег Жданов.

Любопытно! Генеральный директор Рейнметалл Армин Паппергер заявил, что ремонтный центр немецкой военной техники в Украине должен открыться после летних каникул. Немецкая компания откроет завод в партнерстве с "Укроборонпром", несмотря на то, что на территории Украины идет война.