Федеральное правительство Германии 4 августа обновило перечень военной помощи, предоставленной Силам обороны. В частности, в нем есть танки-разминировщики.
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Германия предоставила Украине новую помощь
В обновленный 4 августа пакет помощи Украине от Германии вошли:
- 2 САУ Zuzana 2, предоставляемые в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией;
- 2 танка-разминировщика Wisent 1, еще 4 передали ранее;
- 11 противоминных плугов для танков Т-72;
- 5 разведывательных систем SurveilSPIRE;
- 9 машин для охраны границы;
- 3 разведывательных БпЛА Vector.
Кроме того, в Германии обновили перечень помощи, которую планируют предоставить, в частности:
- 40 боевых машин пехоты Marder,
- 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2,
- 7 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования,
- 5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE,
- 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.
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Немецкие танки Leopard будут ремонтировать в Украине
Недавно немецкий концерн Rheinmetall начал обучать украинских специалистов ремонтировать его технику на территории нашего государства. В частности, говорится о:
- танках Leopard 1,
- Leopard 2,
- системах на базе танков Leopard
Уже через несколько недель Rheinmetall планирует начать ремонтные работы на территории Украины.
"Сейчас ремонтная база для Leopard работает в Польше. Туда уже прибыли первые Leopard 2 на ремонт. И Германия решила, что эффективнее будет разместить такую базу на территории Украины", – отметил военный эксперт Олег Жданов.