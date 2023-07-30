К тому же, немецкий концерн Rheinmetall собирается открыть в Украине ремонтный центр по восстановлению немецкой тяжелой техники. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Есть проблемы с защитой переднего края

Он отметил, что в военный пакет, который нашим защитникам передало правительство Германии, вошли:

  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • 13 разведывательных дронов Vector;
  • 6 зенитных установок Gepard 1 версии А2;
  • 15 тысяч боеприпасов для установок Gepard;
  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 2600 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.

В общей сложности Германия передала нам 33 дрона. Это очень хорошо для нашей аэроразведки и корректировки огня артиллерии,
– подчеркнул Жданов.

Он отметил, что Gepard также нам тоже очень нужны, ведь у нас есть проблемы с защитой переднего края с воздуха – от вражеских вертолетов огневой поддержки и от авиации, которая сбрасывает планирующие бомбы.

Олег Жданов оценил новый пакет военной помощи от правительства Германии: смотрите видео

Танки Leopard будут ремонтировать в Украине

В то же время, немецкий концерн Rheinmetall начал обучение украинских специалистов по ремонту немецкой техники в Украине. В частности, танков Leopard 1, Leopard 2, систем на базе танков Leopard.

Кроме того, через несколько недель Rheinmetall планирует начать ремонтные работы на территории Украины.

"Сейчас ремонтная база для Leopard работает в Польше. Туда уже прибыли первые Leopard 2 на ремонт. И Германия решила, что эффективнее будет разместить такую базу на территории Украины", – отметил военный эксперт.

Характеристики танков Leopard / Инфографика 24 канала

Больше о военной помощи от Германии

Ранее 12 июля правительство Германии передало Украине:

  • 3 230 снарядов калибра 155 миллиметров;
  • 1 184 дымовых боеприпаса калибра 155 миллиметров;
  • 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;
  • 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM;
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 миллиметров;
  • два комплекта запчастей для дронов Vector;
  • 5 защищенных автомобилей для защиты границ;
  • седельный тягач 8x8 HX81;
  • четыре полуприцепа;
  • мост для мостоукладчика Biber;
  • мостоукладчик Biber.