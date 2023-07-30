До того ж німецький концерн Rheinmetall збирається відкрити в Україні ремонтний центр з відновлення німецької важкої техніки. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Маємо проблеми з захистом переднього краю

Він зазначив, що до військового пакету, який нашим захисникам передав уряд Німеччини, увійшли:

  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
  • 13 розвідувальних дронів Vector;
  • 6 зенітних установок Gepard 1 версії А2;
  • 15 тисяч боєприпасів для установок Gepard;
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 2600 тисяч димових снарядів калібру 155 міліметрів.

Загалом Німеччина передала нам 33 дрони. Це дуже добре для нашої аеророзвідки та коректування вогню артилерії,
– підкреслив Жданов.

Він зауважив, що Gepard також нам теж дуже потрібні, адже маємо проблеми з захистом переднього краю з повітря – від ворожих гелікоптерів вогневої підтримки та від авіації, яка скидає плануючи бомби.

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Танки Leopard ремонтуватимуть в Україні

Водночас німецький концерн Rheinmetall почав навчання українських спеціалістів з ремонту німецької техніки в Україні. Зокрема танків Leopard 1, Leopard 2, систем на базі танків Leopard.

Крім того, за кілька тижнів Rheinmetall планує розпочати ремонтні роботи на території України.

"Зараз ремонтна база для Leopard працює в Польщі. Туди вже прибули перші Leopard 2 на ремонт. І Німеччина вирішила, що ефективніше буде розташувати таку базу на території України", – зазначив військовий експерт.

Характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

Більше про військову допомогу від Німеччини

Раніше 12 липня уряд Німеччини передав Україні:

  • 6 установок Gepard;
  • 3 230 снарядів калібру 155 міліметрів;
  • 1 184 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів;
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM;
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 міліметрів;
  • два комплекти запчастин для дронів Vector;
  • 5 захищених автомобілів для захисту кордонів;
  • сідельний тягач 8x8 HX81;
  • чотири напівпричепи;
  • міст для мостоукладача Biber;
  • мостоукладач Biber.