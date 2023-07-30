До того ж німецький концерн Rheinmetall збирається відкрити в Україні ремонтний центр з відновлення німецької важкої техніки. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Маємо проблеми з захистом переднього краю

Він зазначив, що до військового пакету, який нашим захисникам передав уряд Німеччини, увійшли:

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

13 розвідувальних дронів Vector;

6 зенітних установок Gepard 1 версії А2;

15 тисяч боєприпасів для установок Gepard;

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

2600 тисяч димових снарядів калібру 155 міліметрів.

Загалом Німеччина передала нам 33 дрони. Це дуже добре для нашої аеророзвідки та коректування вогню артилерії,

– підкреслив Жданов.

Він зауважив, що Gepard також нам теж дуже потрібні, адже маємо проблеми з захистом переднього краю з повітря – від ворожих гелікоптерів вогневої підтримки та від авіації, яка скидає плануючи бомби.

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Танки Leopard ремонтуватимуть в Україні

Водночас німецький концерн Rheinmetall почав навчання українських спеціалістів з ремонту німецької техніки в Україні. Зокрема танків Leopard 1, Leopard 2, систем на базі танків Leopard.

Крім того, за кілька тижнів Rheinmetall планує розпочати ремонтні роботи на території України.

"Зараз ремонтна база для Leopard працює в Польщі. Туди вже прибули перші Leopard 2 на ремонт. І Німеччина вирішила, що ефективніше буде розташувати таку базу на території України", – зазначив військовий експерт.

Зверніть увагу! Генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ремонтний центр німецької військової техніки і зокрема танків Leopard в Україні має відкритися після літніх канікул. Він додав, що концерн вже почав у Німеччині підготовку для нього спеціалістів з України.

Характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

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