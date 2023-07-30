До того ж німецький концерн Rheinmetall збирається відкрити в Україні ремонтний центр з відновлення німецької важкої техніки. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.
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Маємо проблеми з захистом переднього краю
Він зазначив, що до військового пакету, який нашим захисникам передав уряд Німеччини, увійшли:
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- 13 розвідувальних дронів Vector;
- 6 зенітних установок Gepard 1 версії А2;
- 15 тисяч боєприпасів для установок Gepard;
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 2600 тисяч димових снарядів калібру 155 міліметрів.
Загалом Німеччина передала нам 33 дрони. Це дуже добре для нашої аеророзвідки та коректування вогню артилерії,
– підкреслив Жданов.
Він зауважив, що Gepard також нам теж дуже потрібні, адже маємо проблеми з захистом переднього краю з повітря – від ворожих гелікоптерів вогневої підтримки та від авіації, яка скидає плануючи бомби.
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Танки Leopard ремонтуватимуть в Україні
Водночас німецький концерн Rheinmetall почав навчання українських спеціалістів з ремонту німецької техніки в Україні. Зокрема танків Leopard 1, Leopard 2, систем на базі танків Leopard.
Крім того, за кілька тижнів Rheinmetall планує розпочати ремонтні роботи на території України.
"Зараз ремонтна база для Leopard працює в Польщі. Туди вже прибули перші Leopard 2 на ремонт. І Німеччина вирішила, що ефективніше буде розташувати таку базу на території України", – зазначив військовий експерт.
Характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 каналу
Раніше 12 липня уряд Німеччини передав Україні:
- 6 установок Gepard;
- 3 230 снарядів калібру 155 міліметрів;
- 1 184 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів;
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM;
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
- 24 192 боєприпаси калібру 40 міліметрів;
- два комплекти запчастин для дронів Vector;
- 5 захищених автомобілів для захисту кордонів;
- сідельний тягач 8x8 HX81;
- чотири напівпричепи;
- міст для мостоукладача Biber;
- мостоукладач Biber.