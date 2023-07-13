У німецькому уряді 12 липня опублікували список техніки, яку отримає Україна. Там є також техніка для зенітних ракетних комплексів ППО IRIS-T SLM.

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Що передбачає нова допомога від Німеччини

Новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України містить:

6 установок Gepard;

3 230 снарядів калібру 155 міліметрів;

1 184 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів;

міст для мостоукладача Biber;

мостоукладач Biber;

5 захищених автомобілів для захисту кордонів;

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;

сідельний тягач 8x8 HX81;

чотири напівпричепи;

24 192 боєприпаси калібру 40 міліметрів;

два комплекти запчастин для дронів Vector;

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Фінансування ініціативи зі зміцнення безпекового потенціалу становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярди на 2022 рік) та додаткові дозволи на взяття зобов'язань у наступні роки на суму 10,5 мільярда,

– заявили в німецькому уряді.

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