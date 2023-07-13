У німецькому уряді 12 липня опублікували список техніки, яку отримає Україна. Там є також техніка для зенітних ракетних комплексів ППО IRIS-T SLM.
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Що передбачає нова допомога від Німеччини
Новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України містить:
- 6 установок Gepard;
- 3 230 снарядів калібру 155 міліметрів;
- 1 184 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів;
- міст для мостоукладача Biber;
- мостоукладач Biber;
- 5 захищених автомобілів для захисту кордонів;
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
- сідельний тягач 8x8 HX81;
- чотири напівпричепи;
- 24 192 боєприпаси калібру 40 міліметрів;
- два комплекти запчастин для дронів Vector;
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Фінансування ініціативи зі зміцнення безпекового потенціалу становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярди на 2022 рік) та додаткові дозволи на взяття зобов'язань у наступні роки на суму 10,5 мільярда,
– заявили в німецькому уряді.
Допомога від Німеччини: важливі новини
- 11 липня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума – 700 мільйонів євро.
- Нова допомога від Берліна включає 25 танків "Leopard" 1A5, 40 бойових машин піхоти "Marder" 1A3, 2 ЗРК "Patriot", 5 БРЕМ Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів калібру 155 міліметрів, 5 тисяч димових снарядів.
- Вже 12 липня Володимир Зеленський за результатами перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Берлін надасть Україні додаткові установки Patriot та ракети до них. Президент не сказав про яку кількість установок мовиться.
- За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський зауважив, що не буде говорити щодо кількості Patriot, проте це рішення ухвалене. Також є домовленості щодо броньованих машин. Детальніше про те, яке потужне озброєння нададуть Україні після саміту НАТО – читайте тут.