Зранку стало відомо, що Париж передасть Києву ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Сил оборони. Швидше за все, мова йде про SCALP – французький аналог британських Storm Shadow. 24 Канал зібрав усе, що відомо надання допомоги від країн напередодні саміту у Вільнюсі.
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Німеччина передає Patriot
Тепер стало відомо, що Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 мільйонів євро.
Про надання цього пакета мають оголосити після обіду під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою "Берлін демонструє, що Німеччина залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку", пише Spiegel.
До нового пакета входять:
- 25 танків "Leopard" 1A5;
- 40 БМП "Marder" 1A3;
- 2 ЗРК "Patriot";
- 5 БРЕМ Bergepanzer 2;
- 20 тисяч артснарядів 155-мм;
- 5 тисяч димових снарядів.
Допомога від Норвегії
Крім того, Норвегія збільшує розмір фонду військової допомоги Україні із 240 мільйонів доларів до 930 мільйонів доларів.
Reuters цитує прем'єр-міністра Норвегії Гарі Стере, що "Україна зараз гостро потребує додаткової військової підтримки та засобів".
Збільшення підтримки відбудеться в рамках програми Нансена, яка розрахована на 75 мільярдів крон на 5 років. Раніше Норвегія зобов'язалася надати 15 мільярдів крон на громадянську та військову підтримку у 2023 році в рамках програми.