Зранку стало відомо, що Париж передасть Києву ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу Сил оборони. Швидше за все, мова йде про SCALP – французький аналог британських Storm Shadow. 24 Канал зібрав усе, що відомо надання допомоги від країн напередодні саміту у Вільнюсі.

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Німеччина передає Patriot

Тепер стало відомо, що Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 мільйонів євро.

Про надання цього пакета мають оголосити після обіду під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою "Берлін демонструє, що Німеччина залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку", пише Spiegel.

До нового пакета входять:

25 танків "Leopard" 1A5;

40 БМП "Marder" 1A3;

2 ЗРК "Patriot";

5 БРЕМ Bergepanzer 2;

20 тисяч артснарядів 155-мм;

5 тисяч димових снарядів.

Зауважте! З усього пакета пускові установки до Patriot і ракети до них напевно є найбільш стратегічно значущими для України. Для Бундесверу це напевно непростий подарунок, оскільки власні запаси Німеччини також незначні

Допомога від Норвегії

Крім того, Норвегія збільшує розмір фонду військової допомоги Україні із 240 мільйонів доларів до 930 мільйонів доларів.

Reuters цитує прем'єр-міністра Норвегії Гарі Стере, що "Україна зараз гостро потребує додаткової військової підтримки та засобів".

Збільшення підтримки відбудеться в рамках програми Нансена, яка розрахована на 75 мільярдів крон на 5 років. Раніше Норвегія зобов'язалася надати 15 мільярдів крон на громадянську та військову підтримку у 2023 році в рамках програми.