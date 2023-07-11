Саміт проходить 11 – 12 липня у столиці Литви. Перед цим стало відомо, що Володимир Зеленський прибуде на саміт 11 липня, пише 24 Канал.

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Що відомо про зброю від Франції

Президент Франції заявив, що це допоможе надавати підтримку ЗСУ у контрнаступі.

Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети,

– заявив Еммануель Макрон.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зробив допис у телеграмі, зобразивши український та французький прапори, а також ракети та потискання рук. Ймовірно, саме нову допомогу від Франції мав на увазі посадовець.

Які саме ракети передасть Франція

Французький лідер не озвучив подробиць та не сказав, про який тип ракет мовиться. Проте, найбільш ймовірно, нашій державі передадуть ракети дальнього радіуса дії SCALP. Вони є французькою версією британської далекобійної ракети Storm Shadow, яка вже є в Україні.

Це ракети далекобійні авіаційні ракети класу "повітря – земля", які можуть летіти на понад 250 кілометрів. Бойова частина важить орієнтовно 450 кілограмів. Ракета може долати потужні системи ППО. Їх розробляла Франція та Велика Британія спільно. Детальніше про ці ракети можна прочитати тут.

До речі, у Франції розглядали можливість передачі цих ракет. Зокрема, у травні 2023 року Емануель Макрон анонсував, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну. Французький лідер не сказав, про що саме мовиться. Проте він зазначив, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".

Зверніть увагу! У столиці Литви 11 – 12 липня проходить саміт НАТО. Вже відомо, що Німеччина та Норвегія заявили про нову військову допомогу Україні. Зокрема, Норвегія збільшила розмір фонду воєнної допомоги України з 240 до 930 мільйонів доларів.