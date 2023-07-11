Саммит проходит 11–12 июля в столице Литвы. Перед этим стало известно, что Владимир Зеленский прибудет на саммит 11 июля, пишет 24 канал.

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Что известно об оружии от Франции

Президент Франции заявил, что это поможет оказывать поддержку ВСУ в контрнаступлении.

Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставлять новые ракеты,

– заявил Эммануэль Макрон.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сделал сообщение в телеграме, изобразив украинский и французский флаги, а также ракеты и рукопожатия. Вероятно, именно новую помощь от Франции имел в виду чиновник.

Какие именно ракеты передаст Франция

Французский лидер не озвучил подробностей и не сказал, о каком типе ракет говорится. Однако, вероятно, нашему государству передадут ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Они являются французской версией британской дальнобойной ракеты Storm Shadow, которая уже есть в Украине.

Это дальнобойные авиационные ракеты класса "воздух – земля", которые могут лететь более чем на 250 километров. Боевая часть весит ориентировочно 450 килограммов. Ракета может преодолевать мощные системы ПВО. Их разрабатывала Франция и Великобритания совместно. Подробнее об этих ракетах можно прочитать здесь.

Кстати, во Франции рассматривалась возможность передачи этих ракет. В частности, в мае 2023 года Эммануэль Макрон анонсировал, что "новые боеприпасы" будут отправлены в Украину. Французский лидер не сказал, о чем говорится. Однако он отметил, что Франция отправит ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".

Обратите внимание! В столице Литвы 11–12 июля проходит саммит НАТО. Уже известно, что Германия и Норвегия заявили о новой военной помощи Украине. В частности, Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украины с 240 до 930 миллионов долларов.