Макрон заявил о передаче Украине ракет, дальность которых "позволяет сопротивляться". Соответствующее заявление он сделал после визита Владимира Зеленского в Париж.

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Макрон заявил, что Франция дает Украине оружие не для атак по территории России

Макрон напомнил, что Франция уже поставила Украине много вооружений, в том числе самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику. Французский президент анонсировал, что "новые боеприпасы" будут отправлены в Украину.

В то же время он сказал, что Франция передает Украине оружие, которым нельзя атаковать территорию России.

Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому нападению. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию,

– сказал Макрон.

Лидер Франции не рассказал детали о вооружении для Украины, но отметил, что его страна отправит ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".

Макрон пообещал мощную военную помощь