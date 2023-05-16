Макрон заявил о передаче Украине ракет, дальность которых "позволяет сопротивляться". Соответствующее заявление он сделал после визита Владимира Зеленского в Париж.
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Макрон заявил, что Франция дает Украине оружие не для атак по территории России
Макрон напомнил, что Франция уже поставила Украине много вооружений, в том числе самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику. Французский президент анонсировал, что "новые боеприпасы" будут отправлены в Украину.
В то же время он сказал, что Франция передает Украине оружие, которым нельзя атаковать территорию России.
Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому нападению. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию,
– сказал Макрон.
Лидер Франции не рассказал детали о вооружении для Украины, но отметил, что его страна отправит ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".
Макрон пообещал мощную военную помощь
- Зеленский и Макрон во время встречи договорились, что в ближайшие недели во Франции пройдут обучения нескольких украинских батальонов, которые оснастят французской бронетехникой, в том числе легкими танками AMX-10RC.
- Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины.
- Что касается передачи Украине самолетов, то Макрон сказал, что эта дискуссия несколько преждевременна из-за сосредоточенности на сухопутных операциях и противовоздушной обороне.
- Следует напомнить, что Великобритания первой официально объявила о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, радиус действия которых составляет не менее 250 километров. Франция имеет идентичную ракету, но с другим названием – SCALP-EG.
- Кроме того, 15 мая анонсировала передачу Украине дальнобойных дронов, а также ракет к ПВО.