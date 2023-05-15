Во время разговора политики подняли вопрос передачи Украине истребителей. Французский чиновник назвал эту дискуссию преждевременной.
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Макрон сказал, что эта дискуссия немного преждевременна из-за сосредоточенности на сухопутных операциях и противовоздушной обороне.
В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC,
– говорится в заявлении Франции и Украины.
Франция также "сосредотачивает свои усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".
"Украина нуждается в боевой технике, бронетехнике, танках, артиллерии. Зеленский также заявил о необходимости защиты неба от атак беспилотников или ракет... Франция продолжит поставки... Будет предложено больше самых современных систем", – добавил Макрон.
Заграничные визиты Зеленского: главное
- 15 мая будет в Великобритании, где будет разговор с глазу на глаз с премьером.
- Украинский президент 14 мая находился в Берлине, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который подтвердил, что его страна направит пакет военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро для поддержки Украины.
- А 13 мая Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони в Риме, поблагодарив ее за то, что она "помогает спасать жизнь", продолжая оказывать помощь Киеву. Он также побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска, который сказал украинскому лидеру, что "молится о мире".