Во время разговора политики подняли вопрос передачи Украине истребителей. Французский чиновник назвал эту дискуссию преждевременной.

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Макрон сказал, что эта дискуссия немного преждевременна из-за сосредоточенности на сухопутных операциях и противовоздушной обороне.

В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC,

– говорится в заявлении Франции и Украины.

Обратите внимание! Сухопутные операции – это, конечно, хорошо. Но Украина нуждается в современных истребителях, чтобы иметь преимущество над врагом в воздухе и совершить успешное контрнаступление.

Франция также "сосредотачивает свои усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".

"Украина нуждается в боевой технике, бронетехнике, танках, артиллерии. Зеленский также заявил о необходимости защиты неба от атак беспилотников или ракет... Франция продолжит поставки... Будет предложено больше самых современных систем", – добавил Макрон.

Интересно! Британия заявила, что передаст сотни боевых беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

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