Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он предположил, на какие вопросы мог бы, по желанию, повлиять Папа Римский Франциск.

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Фесенко подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Папы Римского была направлена на то, чтобы расставить приоритеты и объяснить, кто агрессор, а кто жертва в этой войне.

Надо донести до понтифика украинскую позицию. Это не только позиция Президента Украины, но это и позиция украинского народа, общества по окончании войны,

– добавил спикер.

Украине не нужны посредники

Политолог убежден, что важно было напомнить Папе Римскому, что многие прихожане в Украине ждут его визита. Этот приезд стал бы самым мощным мирным жестом папы Римского.

Вдобавок важно было бы напомнить Папе, как относятся к католицизму в России. Там ведь рассматривают Ватикан как исторически враждебную силу. Речь не только об оскорблении, но и об агрессивном отношении.

Очень правильно во время визита было подчеркнуто, что нам нужны не посредники, а нужен справедливый мир. И вот позиция Украины, которым должен быть справедливый мир, напоминание о формуле мира президента Зеленского – это произошло во время встречи,

– заметил аналитик.

Фесенко проанализировал встречу Зеленского и Папы Римского: смотреть видео

Роль в гуманитарных вопросах

На встрече, в частности, обсуждались и гуманитарные вопросы, подчеркнул политолог. Ватикан может сыграть немаловажную роль в этом. В частности, речь идет о возвращении в Украину детей, которых похитили оккупанты.

В Украине много людей, принадлежащих к католической и греко-католической конфессии, и поэтому такой активный контакт между Украиной и Ватиканом должен быть. Но, несмотря на это, у нас есть своя позиция в этой войне, о которой Папе Римскому напомнили,

– резюмировал Фесенко.

Что известно о встрече Зеленского и папы Римского