Об этом заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Он подтвердил, что существует "миротворческая миссия" Папы Римского, призванная положить конец войне между Россией и Украиной.

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"Миссия продолжается"

Напомним, что после обнародования таких заявлений и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе. Украинский чиновник, приближенный к ОП, заверил, что президент Владимир Зеленский не соглашался с такими дискуссиями от имени Украины.

Паролин выразил удивление тем, что официальные лица в России и Украине заявили, что ничего не знают об инициативе Ватикана, когда о них высказывался публично Папа Римский Франциск.

Они (представители Украины и России – 24 Канал) сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недоразумение,

– заявил Паролин.

Кроме того, он добавил, что "в миротворческой миссии есть перемены, но они на конфиденциальном уровне".

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – пообещал Паролин.

Что следует знать о "миротворческой миссии" Папы