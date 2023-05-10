Об этом заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Он подтвердил, что существует "миротворческая миссия" Папы Римского, призванная положить конец войне между Россией и Украиной.
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"Миссия продолжается"
Напомним, что после обнародования таких заявлений и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе. Украинский чиновник, приближенный к ОП, заверил, что президент Владимир Зеленский не соглашался с такими дискуссиями от имени Украины.
Паролин выразил удивление тем, что официальные лица в России и Украине заявили, что ничего не знают об инициативе Ватикана, когда о них высказывался публично Папа Римский Франциск.
Они (представители Украины и России – 24 Канал) сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недоразумение,
– заявил Паролин.
Кроме того, он добавил, что "в миротворческой миссии есть перемены, но они на конфиденциальном уровне".
"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – пообещал Паролин.
Что следует знать о "миротворческой миссии" Папы
- Папа Римский Франциск заявил о секретную миротворческую миссию для нашего государства. Он хочет попытаться прекратить войну России против Украины. К тому же, по мнению Папы Римского, мир всегда достигается открытием каналов.
- Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.
- Кроме того, Папа Римский Франциск отметил, что все же хочет встретиться с российским патриархом РПЦ Кириллом, цинично поддерживающий войну против Украины.
- Заметим, что Папа Римский Франциск заявил о готовности разговаривать Владимиром Путиным.