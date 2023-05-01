Соответствующее заявление сделал Папа 30 апреля после трехдневного визита в Венгрию. Перед этим он говорил, что хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом, который благословляет войну.

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Что известно о новом заявлении Папы

Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее,

– заявил Папа, возвращаясь из Венгрии.

Папа Римский Франциск добавил: "Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира из-за закрытия... Это нелегко".

Глава католической церкви пояснил, что именно о ситуации в Украине он говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и представителем российской православной церкви в Будапеште митрополитом Илларионом.

"Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в пути к миру", – заверил Папа.

Скандальные заявления Папы Римского: кратко