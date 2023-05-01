Відповідну заяву зробив сам Папа 30 квітня після триденного візиту до Угорщини. Перед цим він говорив, що хоче зустрітися з патріархом РПЦ Кірілом, який благословляє війну.

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Що відомо про нову заяву Папи

Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її буде оприлюднено, я розкрию її,

– заявив Папа, повертаючись з Угорщини.

Папа Римський Франциск додав: "Я думаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття... Це нелегко".

Глава католицької церкви пояснив, що саме про ситуацію в Україні він говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з представником російської православної церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном.

"Ми говорили про все це. Усі зацікавлені у дорозі до миру", – запевнив Папа.

Скандальні заяви Папи Римського: коротко