До того ж Франциск заявив, що робить все, що нібито потрібно для миру. Про це він повідомив журналістам під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини.
Важливо Папа Римський в Угорщині обіймався з підсанкційним митрополитом РПЦ
Папа Римський знову висловився про війну в Україні
Я готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це,
– заявив Франциск.
До того ж, на думку Папи Римського, мир завжди досягається "відкриттям каналів".
"Ви ніколи не досягнете миру через закриття… Це нелегко", – сказав понтифік.
Також Папа Римський додав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
На цих зустрічах ми не просто говорили про "Червону Шапочку". Ми говорили про всі ці речі. Усіх цікавить шлях до миру,
– підкреслив Франциск.
Скандали з Папою Римським
- Напередодні Папа Римський Франциск перебував з офіційним візитом в Угорщині. Там він зустрівся з митрополитом Будапештським та Угорським РПЦ Іларіоном, який підтримує війну проти України. Папа Франциск привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його наперсний хрест.
- Раніше російський патріарх Кіріл цинічно закликав світ захистити Києво-Печерську Лавру. Папа Римський цинічно закликав поважати місця релігійного поклоніння.
- До речі, Папа Римський Франциск заявив про готовність розмовляти з російським тираном Владіміром Путіним.
- Також Папа заявив, що Путін є освіченою людиною. Однак це аж ніяк не окреслює моральні якості лідера країни, який стоїть за численними воєнними злочинами та геноцидом цілого народу.