До того ж Франциск заявив, що робить все, що нібито потрібно для миру. Про це він повідомив журналістам під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини.

Важливо Папа Римський в Угорщині обіймався з підсанкційним митрополитом РПЦ

Папа Римський знову висловився про війну в Україні

Я готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це,

– заявив Франциск.

До того ж, на думку Папи Римського, мир завжди досягається "відкриттям каналів".

"Ви ніколи не досягнете миру через закриття… Це нелегко", – сказав понтифік.

Також Папа Римський додав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

На цих зустрічах ми не просто говорили про "Червону Шапочку". Ми говорили про всі ці речі. Усіх цікавить шлях до миру,

– підкреслив Франциск.

Скандали з Папою Римським