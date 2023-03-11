Ба більше, він готовий й сам поїхати й до Києва, але за однієї умови. Про це розповів Папа Римський для інтерв'ю, присвяченому десятиліттю його понтифікату.

Варте уваги Я прошу про діалог, – Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та Путіним

Умова візиту до Києва

За словами Папи Римського, у Ватикані існує "служба миру", яка наполегливо працює над припиненням жорстокого російського вторгнення в Україну. І хоч зустріч Зеленського та Путіна у Ватикані малоймовірна, загалом вона може відбутися, що, на його думку, означатиме поворот у війні в серці Європи.

При цьому візит самого Папи до Києва можливий лише за умови поїздки до столиці країни-агресорки. Однак, на його думку, наразі для нього поїздка до Москви "неможлива". Сам же Путін знає про готовність Папи до зустрічі, "але там є імперські інтереси не тільки Російської імперії, але імперій інших частин. Імперії властиво ставити нації на друге місце".

Я готовий поїхати до Києва. Я хочу в Київ. Але за умови виїзду до Москви. Я буваю в обох місцях або ні в одному,

– сказав Папа Франциск.

Путін – освічена людина

Також у своєму інтерв'ю Папа заявив, що Путін є освіченою людиною. Однак це аж ніяк не окреслює моральні якості лідера країни, який стоїть за численними воєнними злочинами та геноцидом цілого народу.

Він (Путін – 24 Канал) освічений. Він тричі приїздив до мене як до глави держави, і ви можете мати з ним розмову на високому рівні. Одного разу ми говорили про літературу. Він не тільки російськомовний, він чудово володіє німецькою, володіє англійською. Це культурно. Культура – ​​це те, що набувається, це не моральна професія. Це дві різні речі,

– наголосив Папа Римський.

Геноцид та світова війна

Коментуючи війну в Україні Папа Римський не виключив, що через свої особливості російську агресію проти України можна буде вважати геноцидом. Адже війна має свої правила, на які російські загарбники плюють. Однак з цим повинні визначитися інші.

Це справді технічне слово геноцид. Технічно я б не знав, як це визначити. Але очевидно, коли бомблять школи, коли бомблять лікарні, коли бомблять притулки, створюється враження не стільки захопити місце, скільки знищити. Війна має низку етичних правил. … Я не знаю, геноцид це чи ні, люди повинні це добре визначити, але це, звичайно, не етика війни, до якої ми звикли,

– наголосив Папа Римський Франциск.

Ба більше, війну в Україні він назвав світовою. Якщо у 2014 році вона мала більш локальний характер, то тепер до неї залучені всі великі держави світу. Також потужно сьогодні працює збройова промисловість: "стару зброю продають, нову випробовують".

"Все починалося частинами, і тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Тому що всі великі держави заплутані. І полем битви є Україна. Там усі воюють", – сказав він.