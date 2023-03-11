Более того, он готов и сам поехать и в Киев, но при одном условии. Об этом рассказал Папа Римский для интервью, посвященном десятилетию его понтификата

Достойно внимания Я прошу о диалоге, – Папа Римский хочет встретиться с Зеленским и Путиным

Условие визита в Киев

По словам Папы Римского, в Ватикане существует "служба мира", упорно работающая над прекращением жестокого российского вторжения в Украину. И хотя встреча Зеленского и Путина в Ватикане маловероятна, она может состояться, что, по его мнению, будет означать поворот в войне в сердце Европы.

При этом визит самого Папы в Киев возможен только при поездке в столицу страны-агрессорки. Однако, по его мнению, пока для него поездка в Москву "невозможна". Сам же Путин знает о готовности Папы к встрече, "но там есть имперские интересы не только Российской империи, но империй других частей. Империи свойственно ставить нации на второе место".

Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии выезда в Москву. Я бываю в обоих местах или ни в одном,

– сказал Папа Франциск.

Путин – образованный человек

Также в своем интервью Папа заявил, что Путин является образованным человеком. Однако это отнюдь не определяет моральные качества лидера страны, стоящего за многочисленными военными преступлениями и геноцидом целого народа.

Он (Путин – 24 Канал) образован. Он трижды приезжал ко мне как главе государства, и вы можете иметь с ним разговор на высоком уровне. Однажды мы говорили о литературе. Он не только русскоязычный, он прекрасно владеет немецким, владеет английским. Это культурно. Культура – это то, что приобретается, это не нравственная профессия. Это две разные вещи,

– подчеркнул Папа Римский.

Геноцид и мировая война

Комментируя войну в Украине Папа Римский не исключил, что в силу своих особенностей российскую агрессию против Украины можно будет считать геноцидом. Ведь у войны есть свои правила, на которые российские захватчики плюют. Однако с этим должны определиться другие.

Это действительно техническое слово геноцид. Технически я не знал бы, как это определить. Но очевидно, когда бомбят школы, когда бомбят больницы, когда бомбят приюты, создается впечатление не столько захватить место, сколько уничтожить. Война имеет целый ряд этических правил. … Я не знаю, геноцид это или нет, люди должны это хорошо определить, но это, конечно, не этика войны, к которой мы привыкли,

– подчеркнул Папа Римский Франциск.

Более того, войну в Украине он назвал мировой. Если в 2014 году она носила более локальный характер, то теперь к ней привлечены все великие государства мира. Также мощно сегодня работает оружейная промышленность: "старое оружие продают, новое испытывают".

"Все начиналось по частям, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Потому что все великие государства запутаны. И полем битвы является Украина. Там все воюют", – сказал он.