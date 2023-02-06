Об этом он заявил во время пресс-конференции. Она состоялась во время его полета из Южного Судана в Рим.
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Папа Франциск готов встретиться и с Зеленским, и с Путиным.
Папа Римский заявил, что открыт для встречи с обоими президентами – как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Я открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что пока не могу поехать в Москву, но я прошу о диалоге,
– заявил понтифик.
В свою очередь, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, говоря о войне в Украине на обратном пути с Папой из Южного Судана, заявил, что она находится в руках Путина
"Эта война – в руках господина Путина, он может остановить ее выведением войск и прекращением огня, а затем переговорами о долгосрочных соглашениях", – отметил архиепископ.
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Предыдущие заявления Папы Римского: кратко
- Папа Римский недавно написал открытое письмо, которое он связал с девятилетием российского вторжения в Украину. Понтифик отметил смелость украинцев перед российской агрессией, однако снова заговорил об уступках оккупантам.
- В интервью американским журналистам Франциск в очередной раз озвучил свою позицию насчет войны в Украине. Он назвал украинцев народом-мучеником, страдающим от российской агрессии.
- Также Папа затронул тему войны в Украине во время своей еженедельной общей аудиенции. Понтифик сравнил действия России с нацистской Германией. Речь идет о временах Второй мировой войны, когда немцы сознательно уничтожали евреев. По его словам, сейчас история повторяется.
- Кроме того, Франциск не сдержал эмоций и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине. Его голос начал дрожать, когда он вспомнил о страданиях украинцев. Он не мог продлить молитву около 30 секунд.