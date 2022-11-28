Один из журналистов отметил, что высказывания Папы выглядят так, будто он не хочет прямо критиковать Россию за ее агрессию против Украины. В то же время он говорит более обще о необходимости прекращения войны.
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Франциск признал Россию нападником
Вместо того что просить о прекращении атак со стороны России, понтифик склоняет обе стороны конфликта к переговорам. Папа Римский сказал, что когда он говорит об Украине, то говорит о народе-мученике.
По словам Франциска, поскольку есть мученический народ, значит, тот, кто его мучает.
Безусловно, нападник – это российское государство. Это вполне понятно,
– сказал понтифик.
Он отметил, что "иногда пытается не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем". Франциск заявил, что для этого не обязательно указывать имя и фамилию. Однако, по его словам, иногда люди "цепляются за деталь".
Скандальные заявления Папы о войне в Украине: главное
- Папа римский Франциск на 9 месяц полномасштабной войны в Украине обратился с отдельным письмом к украинскому народу. Понтифик вспомнил, что через несколько недель будет Рождество, "и крик страданий станет еще более ощутимым".
- Понтифик сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.
- Франциск призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам. Это в то время, когда российские ракеты летели на украинские города, чтобы убивать украинцев.
- Также понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину, которую якобы убили в России, "невинной жертвой". Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заметил, что "украинское сердце разрывается от слов Папы".
- Кроме того, весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.
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