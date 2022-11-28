Один из журналистов отметил, что высказывания Папы выглядят так, будто он не хочет прямо критиковать Россию за ее агрессию против Украины. В то же время он говорит более обще о необходимости прекращения войны.

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Франциск признал Россию нападником

Вместо того что просить о прекращении атак со стороны России, понтифик склоняет обе стороны конфликта к переговорам. Папа Римский сказал, что когда он говорит об Украине, то говорит о народе-мученике.

По словам Франциска, поскольку есть мученический народ, значит, тот, кто его мучает.

Безусловно, нападник – это российское государство. Это вполне понятно,

– сказал понтифик.

Он отметил, что "иногда пытается не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем". Франциск заявил, что для этого не обязательно указывать имя и фамилию. Однако, по его словам, иногда люди "цепляются за деталь".

Обратите внимание! Политический эксперт Валерий Клочок выразил мнение, что существует возможная причина подобных высказываний Папы Римского. Вероятно, его очень активно привлекают в мировой кампании по принуждению Украины к переговорам с Россией.

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