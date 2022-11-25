Понтифик похвалил смелость украинцев перед российской агрессией. Однако снова заговорил об уступках перед оккупантами.

К теме Папа Римский сравнил агрессию России против Украины с Голодомором

"Мир признал смелый и сильный народ, страдающий и молящийся народ, плачет и борется, сопротивляется и надеется: благородный и мученический народ", — заявил Папа Римский.

"Сохранить мир и экономику"

По словам понтифика, несмотря на смелость украинцев придется идти на уступки с Кремлем. Это якобы позволит приостановить войну.

На них лежит обязанность управлять страной в трагические времена и принимать дальновидные решения для мира и развития экономики при разрушении такого количества жизненно важных инфраструктур, – заявил Папа Римский.

Обратите внимание – к чему Папа Римский хочет склонить украинцев: смотрите видео

Предыдущие заявления Папы Римского: последние новости