После слов о желании "передать благодарность украинскому народу" он прервал молитву и не мог продолжать около 30 секунд.

К теме История повторяется, – Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией

Толпа начала аплодировать, когда Папа Римский перестал говорить и начал плакать. Когда он вернулся к молитве, его голос все еще дрожал.

..украинского народа за мир, о котором мы так долго просили Господа. Я должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и родителей и молодых людей этой замученной земли, которая так много страдает,
– продолжил Папа Римский.

Заявления Папы Римского по поводу войны в Украине: последние новости

К теме Лавров назвал заявления папы Франциска "нехристианскими" и объяснил удары по инфраструктуре