После слов о желании "передать благодарность украинскому народу" он прервал молитву и не мог продолжать около 30 секунд.

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Толпа начала аплодировать, когда Папа Римский перестал говорить и начал плакать. Когда он вернулся к молитве, его голос все еще дрожал.

..украинского народа за мир, о котором мы так долго просили Господа. Я должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и родителей и молодых людей этой замученной земли, которая так много страдает,

– продолжил Папа Римский.

Заявления Папы Римского по поводу войны в Украине: последние новости

В своем предыдущем заявлении, которое Понтифик сделал 7 декабря, он сравнил действия России с нацистской Германией, когда немцы сознательно уничтожали евреев. По словам Папы, сейчас история повторяется.

Также Папа Римский предложил посредничество Ватикана в переговорах между Украиной и Россией.

Ватикан не оставляет попыток примирить Украину и Россию – жертву и палача, чтобы "все жили в мире". Именно с этой целью Папа предложил переговоры между сторонами на его территории.

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