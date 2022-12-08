Під час неї Франциск вирішив порівняти дії Росії з нацистською Німеччиною. Мовиться про часи Другої світової війни, коли німці свідомо знищували євреїв.

Читайте також Лавров назвав заяви папи Франциска "нехристиянськими" і пояснив удари по інфраструктурі

Путін і Гітлер робили одне і те ж

Під час своєї промови Папа Римський наголосив, що сьогодні повторюється історія Другої світової війни. Цю тезу він озвучив перед польськими паломниками. Вони були присутніми на заході, організованому Центром католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету у Польщі.

Нехай пам'ять про цю жахливу подію (операцію "Рейнгард" – 24 канал) пробудить у всіх нас рішучість і дії заради миру... А історія повторюється. Ми бачимо зараз, що відбувається в Україні,

– наголосив Франциск.

Зазначимо, що відповідний захід присвятили річниці операції "Рейнгард". Мовиться про план знищення польських євреїв. Його нацисти втілювали у життя упродовж 1942 та 1943 років.

Тоді, за оцінками дослідників, у таборах Белжець, Собібор, а також Треблінка загинули близько 1,7 мільйона євреїв. Крім того, там же убили поляків, ромів і радянських військовополонених, але їхня кількість достеменно невідома. Їх усіх нацисти або розстрілювали, або морили голодом.

Заяви Папи Римського стають усе рішучішими

Раніше Папа Римський значно акуратніше підходив до питання війни, розв'язаної Росією в Україні. Франциск намагався шукати щось хороше в росіянах. Але останнім часом він став різкішим до країни-агресорки.

До прикладу, у листопаді він зазначив, що українці страждають від "мучеництва агресії". Наслідки війни, розв'язаної Росією, він порівняв з "жахливим геноцидом" 1930-х років. Часами, коли божевільний диктатор Сталін заморив голодом мільйони наших земляків.

Додамо, що напередодні мер Львова Андрій Садовий особисто зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Очільник міської ради подарував Франциску хрест з осколком російської ракети. Зауважимо, що цей осколок витягли з тіла 13-річної Насті під час операції.