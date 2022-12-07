Медики витягнули уламок ракети з 13-річної пацієнтки Насті. Садовий вручив Папі хрест з осколком під час аудієнції.

До речі Молиться за українців і просить молитися за нього: Франциск звернувся до українського народу

Поранений, але незламний

Міський голова зазначив, було кілька хвилин, аби сказати все, що потрібно й важливо.

Дерев'яний хрест – символ перемоги добра і правди, який "поранений" осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці,

– зауважив Садовий.

Він додав, Папа знає, що цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки. Мер переконаний, що кожен чітко зрозумів символізм. Мовиться про біблійну аналогію з розп'яттям Ісуса Христа.

Хрест подорожуватиме церквами

Глава католицької церкви благословив хрест. Далі він подорожуватиме церквами по світу, аби віряни молились за Україну. Ще один такий хрест залишиться у Папи Римського. Він нагадуватиме йому про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

Крім того, львівська делегація поговорила із Понтифіком про наслідки російської агресії та проєкт Unbroken Ukraine, що запустили у Львові для лікування, протезування й реабілітації постраждалих від війни.