Медики вытащили обломок ракеты из 13-летней пациентки Насти. Садовый вручил Папе крест с осколком во время аудиенции.

Кстати Молится за украинцев и просит молиться за него: Франциск обратился к украинскому народу

Раненый, но несокрушимый

Городской глава отметил, что было несколько минут, чтобы сказать все, что нужно и важно.

Деревянный крест – символ победы добра и правды, который ранен осколком российской ракеты. Раненый, но несгибаемый, как все украинцы,

– заметил Садовый.

Он добавил, что Папа знает, что этот осколок вытащили из тринадцатилетней девочки. Мэр убежден, что каждый ясно понял символизм. Речь идет о библейской аналогии с распятием Иисуса Христа.

Крест будет путешествовать по церквам

Глава католической церкви благословил крест. Далее он будет путешествовать по церковям по миру, чтобы верующие молились за Украину. Еще один такой крест останется у Папы Римского. Он напоминает ему о цене, которую платят украинцы за правду и свободу.

Кроме того, львовская делегация поговорила с Понтификом о последствиях российской агрессии и проекте Unbroken Ukraine, которые запустили во Львове для лечения, протезирования и реабилитации пострадавших от войны.