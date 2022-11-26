На листа Папи Франциска до українського народу чекала більшість з українських греко-католиків з першого дня війни. У своєму зверненні понтифік назвав війну в Україні абсурдною та божевільною.

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"Ваш біль – це мій біль "

Папа Франциск зазначив у листі, що він єднає свої сльози зі сльозами українського народу. За його словами, за цей час не було і дня, коли він би не був поруч із нами і не тримав би нас у своєму серці і у своїх молитвах.

Понтифік згадав українських вбитих і поранених українських дітей та "невимірний біль українських матерів". Глава Ватикану думає також про українську молодь, яка змушена була взяти до рук зброю, полишивши мрії про майбутнє, людей старшого покоління, жінок, що зазнали насильства і несуть у своїх серцях важкий тягар.

А ще – про волонтерів, біженців і внутрішньо переміщених осіб, душпастирів, "що часто з великим ризиком для власної безпеки залишалися поруч із людьми".

Папа Римський згадав і про Різдво

Понтифік зазначив, що за кілька тижнів буде Різдво, "і крик страждань стане ще більш відчутним". Він повернувся до випробувань, з якими Святій Родині довелося зіткнутися тієї ночі, що здавалася лише холодною і темною.

Нехай Бог сповнить справедливі сподівання ваших сердець, зцілить ваші рани і дарує вам свою розраду. Я є з вами, молюся за вас і прошу молитися за мене,

– написав Папа.

Крім того, глава Католицької церкви запевнив, що через дев'яносто років після жахливого геноциду Голодомору, захоплюється "добрим запалом" українського народу.

Нагадаємо, що Папа Римський неодноразово оголошував скандальні заяви про війну в Україні та захоплення "гуманним російським народом".

Зверніть увагу! Політичний експерт Валерій Клочок висловив думку, що існує можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.

Скандальні заяви Папи Римського

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