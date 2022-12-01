Крім того, поплічник Путіна знайшов безглузде пояснення для ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Лавров "пояснив", чому Росія б'є по українській інфраструктурі

Глава МЗС Росії виправдався, чому росіяни ціляться в цивільну інфраструктуру українців. За його баченням, "Росія в Україні завдає ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян".

Звісно, Лавров не забув й традиційно звинуватити США та НАТО у веденні війни в Україні.

Що ще сказав одіозний Лавров:

заявив, що "Москва не просила про переговори з Україною";

позиція Пари Франциска щодо війни, яку розв'язала Росія, – "нехристиянська".

Коли нас звинувачують у тому, що ми постійно просимо про якісь переговори, щоб виграти час для, так би мовити, того, щоб зібрати додаткові сили для проведення "спецоперації", ну, це і смішно, і неприємно, бо люди брешуть, брешуть відверто,

– висловився Лавров журналістам.

Міністр додав, що хоча "Росія не просила про переговори", вона, бачте, завжди готова вислухати пропозиції. Такі от безглузді заяви від Лаврова сколихнули інфопростір у перший день зими.

У МЗС України вже відреагували на це. Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував твердження російського міністра.

Цікаво, Лавров на міжнародному трибуналі буде спростовувати свою участь в злочинах режиму Путіна чи одразу визнає вину, щоб довго не мучитися,

– поставив риторичне запитання Ніколенко.

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ЯК Лавров на зустрічі G20 жалівся на Зеленського

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров на саміті G20 звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів. Він заявив, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".

Відомо, що Лавров провів "короткі бесіди" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Він намагався переконати їх, що у всьому винні Україна та США.

Російський "дипломат" сказав нібито "інші країни все більше переконуються, що конфлікт в Україні був спровокований Вашингтоном". Хто такі ці "інші країни" та чи існують вони в реальності – залишається загадкою.

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