Міністр закордонних справ Росії повідомив, що український народ визволяють росіяни, адже "він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов'янськими братами". Михайло Подоляк жорстко прокоментував слова кремлівського посіпаки.
До теми "Не можна слухати без склянки горілки": посол України в Індонезії про заяви Лаврова
Як відреагували в Україні
Радник ОП сказав, що Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду й поневолення народу іншої країни.
Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал, – написав Подоляк.
За його словами, світ вже не дивується таким диким заявам від російської влади.
Як Лавров ганьбиться перед світом
- Ще під час саміту G20 Лавров звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів та заявив, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".
- Також він традиційно звинуватив США у кровопролитній російсько-українській війні. Російський дипломат стверджує нібито "інші країни все більше переконуються, що конфлікт в Україні був спровокований Вашингтоном". Втім, про які країни йдеться – не відомо.
- Лавров втік з саміту Великої двадцятки на індонезійському острові Балі до його закінчення та офіційного ухвалення підсумкової декларації. З чим саме пов’язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не відомо, проте сталося це на тлі нового ракетного удару окупантів по цивільній інфраструктурі України.
- Посол України в Індонезії Василь Гамянін прокоментував виступ глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Він підкреслив, що російський політик вкотре відзначився кремлівською пропагандою. Згадав маячню про бойові комарі, біолабораторії й те, що у всьому винен Захід, тощо.
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