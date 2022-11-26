Министр иностранных дел России сообщил, что украинский народ освобождают россияне, ведь "он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями". Михаил Подоляк жестко прокомментировал слова кремлевского приспешника.
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Как отреагировали в Украине
Советник ОП сказал, что Лавров, участвующий в военных преступлениях и попирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны.
Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал, – написал Подоляк.
По его словам, мир уже не удивляется таким диким заявлениям от российских властей.
Как Лавров позорится перед миром
- Еще во время саммита G20 Лавров обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров и заявил, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".
- Также он традиционно обвинил США в кровопролитной российско-украинской войне. Российский дипломат утверждает, что "другие страны все больше убеждаются, что конфликт в Украине был спровоцирован Вашингтоном". Впрочем, о каких странах идет речь – неизвестно.
- Лавров сбежал с саммита "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации. С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД, неизвестно, однако произошло это на фоне нового ракетного удара оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины.
- Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что российский политик в очередной раз отметился кремлевской пропагандой. Вспомнил бред о боевых комарах, биолабораториях и о том, что во всем виноват Запад, и тому подобное.
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