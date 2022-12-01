Кроме того, приспешник Путина нашел бессмысленное объяснение для ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили российские СМИ.

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Лавров "объяснил", почему Россия бьет по украинской инфраструктуре

Глава МИД России оправдался, почему россияне целятся в гражданскую инфраструктуру украинцев. По его видению, "Россия в Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать россиян".

Конечно, Лавров не забыл и обвинить США и НАТО в ведении войны в Украине.

Что еще сказал одиозный Лавров:

заявил, что "Москва не просила о переговорах с Украиной";

позиция Пары Франциска в отношении войны, которую развязала Россия, – "нехристианская".

Когда нас обвиняют в том, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения "спецоперации", ну, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно ,

– высказался Лавров журналистам.

Министр добавил, что хотя "Россия не просила о переговорах", она, видите ли, всегда готова выслушать предложения. Такие вот нелепые заявления от Лаврова всколыхнули инфопространство в первый день зимы.

В МИД Украины уже отреагировали на это. Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал утверждение российского министра.

Интересно, что Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина или сразу признает вину, чтобы долго не мучиться,

– задал риторический вопрос Николенко.

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КАК Лавров на встрече G20 жаловался на Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20 обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров. Он заявил, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".

Известно, что Лавров провел "короткие беседы" с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пытался убедить их, что во всем виновата Украина и США.

Российский "дипломат" сказал якобы "другие страны все больше убеждаются, что конфликт в Украине был спровоцирован Вашингтоном". Кто такие "другие страны" и существуют ли они в реальности – остается загадкой.

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