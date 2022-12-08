Після слів про бажання "передати подяку українського народу" він перервав молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.

Увага Історія повторюється, – Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною

Натовп почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати. Коли він повернувся до молитви, його голос все ще тремтів.

..українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає,

– продовжив Папа Римський.

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У своїй попередній заяві, яку Понтифік зробив 7 грудня, він порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною, коли німці свідомо знищували євреїв. За словами Папи, зараз історія повторюється.

Також Папа Римський запропонував посередництво Ватикану у переговорах між Україною та Росією.

Ватикан не полишає спроб примирити Україну та Росію – жертву й ката, аби "всі жили в мирі". Саме з цією метою Папа й запропонував переговори між сторонами на його території.

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