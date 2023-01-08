Понтифик неоднократно призывал Киев и Москву сесть за стол переговоров, игнорируя позицию Украины относительно возможности диалога только тогда, когда все российские оккупанты покинут территории нашего государства. В воскресенье, 8 января, в завершение молитвы "Ангел Господень" он вспомнил о матерях украинских и русских воинов, приравняв их.

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Почему такая риторика опасна

Эта ситуация, очевидно, свидетельствует о том, что у Папы Римского есть определенные проблемы с памятью, ведь он постоянно забывает, что именно Россия – агрессор, а Украина – жертва в этой войне. Собственно, гибели десятки тысяч людей от, по меньшей мере, 24 февраля, на плечах Кремля и, в частности, тех матерей, которые благословили своих сыновей убивать украинцев.

Стирая границу между жертвой и палачом, Франциск фактически подыгрывает государству-террористе, Путину и всем кремлевским политикам, желающим крови.

Папа молится за украинских и русских матерей, потерявших детей на войне. Он просит всех не забывать молиться о них, о всех мучениках и о прекращении войны,

– говорится на официальной странице Ватикана.

Однако справедливости ради, стоит сказать, что во время своей речи глава Католической церкви попросил всех помнить о "братьях и сестрах в Украине", где продолжается война, несмотря на рождественские праздники.

Поэтому все же, наверное, не стоит терять надежду, что понтифик назовет когда-нибудь все своими именами и констатирует "Россия напала на Украину, только Россия может закончить войну, когда выведет войска". Однако пока этого не произошло.

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Рождественское "перемирие" от Путина

К этой теме напомним, что вместе с Папой Римским за "почетный" титул величайшего "миротворца" борется российский диктатор Владимир Путин. Накануне Сочельника и Рождества по юлианскому календарю он сказал, что нужно прекратить огонь на линии фронта.

Однако впоследствии в очередной раз оказалось, что Кремль не сдерживает обещаний. Оккупанты продолжали обстреливать украинские города, несмотря на заявления Кремля.