Папа пожаловался, что его призывов к переговорам никто не слушает. Однако он и дальше осуждает российскую агрессию в Украине.

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Что Франциск думает о войне

Понтифик сказал, что пока не видит конца войны в ближайшей перспективе. Это ведь не только война Украины и России – это мировая война.

По мнению Папы, война начинается тогда, когда империя начинает ослабевать, и когда есть оружие, которое можно использовать, продавать и опробовать.

Какое желание загадал Папа на Рождество

Франциск рассказал, что хотел бы получить в подарок на Рождество "немного мира".

Сколько войн в мире! Та, что в Украине, нас касается больше всего. Но вспомним также Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже тринадцать лет,

– подчеркнул понтифик.

В канун Папа Римский Франциск призывал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги он предложил пожертвовать в помощь страждущему народу Украины.

Заявления Папы о войне в Украине становятся более решительными