Папа поскаржився, що його закликів до переговорів ніхто не слухає. Проте він й надалі засуджує російську агресію в Україні.

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Що Франциск думає про війну

Понтифік сказав, що поки не бачить кінця війни в найближчій перспективі. Адже це не тільки війна України і Росії – це світова війна.

На думку Папи, війна починається тоді, коли імперія починає слабшати, і коли є зброя, яку можна використовувати, продавати та випробувати.

Яке бажання загадав Папа на Різдво

Франциск розповів, що хотів би отримати як подарунок на Різдво "трохи миру".

Скільки воєн у світі! Та, що в Україні, нас стосується найбільше. Але згадаймо також М'янму, Ємен, Сирію, де вони воюють уже тринадцять років,

– наголосив понтифік.

Напередодні Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші він запропонував пожертвувати на допомогу стражденному народу України.

Заяви Папи про війну в Україні стають рішучішими