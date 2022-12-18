Папа поскаржився, що його закликів до переговорів ніхто не слухає. Проте він й надалі засуджує російську агресію в Україні.
Читайте також Папа Франциск у 2013 році підписав заяву про звільнення з посту: коли вона набере чинності
Що Франциск думає про війну
Понтифік сказав, що поки не бачить кінця війни в найближчій перспективі. Адже це не тільки війна України і Росії – це світова війна.
На думку Папи, війна починається тоді, коли імперія починає слабшати, і коли є зброя, яку можна використовувати, продавати та випробувати.
Яке бажання загадав Папа на Різдво
Франциск розповів, що хотів би отримати як подарунок на Різдво "трохи миру".
Скільки воєн у світі! Та, що в Україні, нас стосується найбільше. Але згадаймо також М'янму, Ємен, Сирію, де вони воюють уже тринадцять років,
– наголосив понтифік.
Напередодні Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва, а не витрачені на подарунки гроші він запропонував пожертвувати на допомогу стражденному народу України.
Заяви Папи про війну в Україні стають рішучішими
- У листопаді він зазначив, що українці страждають від "мучеництва агресії". Наслідки війни, розв'язаної Росією, він порівняв з "жахливим геноцидом" 1930-х років. Часами, коли божевільний диктатор Сталін заморив голодом мільйони наших земляків.
- Нещодавно понтифік порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною, коли німці свідомо знищували євреїв. За словами Папи, зараз історія повторюється.
- Франциск не стримав емоції та заплакав під час своєї молитви за мир в Україні. Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців, він не міг продовжити молитву близько 30 секунд.
- Додамо, що напередодні мер Львова Андрій Садовий особисто зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Очільник міської ради подарував Франциску хрест з осколком російської ракети. Зауважимо, що цей осколок витягли з тіла 13-річної Насті під час операції.