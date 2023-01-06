Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также привела четкие доказательства своих слов: задокументированы все объявления "попытки перемирия".

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Она отметила, что за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы:

с 18:00 05.09.2014 год

с 00:00 15.02.2015 год

с 00:00 01.10.2015 год

с 00:00 30.04.2016 год (Пасхальное перемирие)

с 00:00 01.09.2016 год (школьное перемирие)

с 00:00 24.12.2016 год (Новогоднее перемирие)

с 00:00 24.06.2017 год (хлебное перемирие)

с 00:00 25.08.2017 год (школьное перемирие)

с 00:00 23.12.2017 год (Новогоднее перемирие)

с 00:00 05.03.2018 год

с 00:00 30.03.2018 год (Пасхальное перемирие)

Маляр подчеркнула, что все перемирия были сорваны умышленными действиями россиян.

К примеру, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" оккупанты совершили по меньшей мере 153 обстрела, во время которых 6 украинских военных погибли, 12 получили ранения,

– сообщила Анна Маляр.

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Замминистра обороны также отметила, что во время проведения операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Однако их результаты были аналогичны предыдущим.

Только в 2019 году боевые потери нашей армии в Донбассе составили 97 погибших. В 2020 году к началу последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военных ВСУ, а 220 ранены.

27 июля 2020 года официально начался еще один очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако россияне его придерживались всего полчаса. Около 00:20 они обстреляли подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел зафиксирован около 9:00.

В конце концов, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 зафиксировано более 2 тысяч вражеских обстрелов.

Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии,

– добавила Маляр.

Справка. Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен якобы с 12:00 6 января и в течение всего Рождества.

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