На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також навела чіткі докази своїх слів: задокументовано усі оголошення "спроби перемир'я".

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Вона зауважила, що загалом за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

з 18:00 05.09.2014 рік

з 00:00 15.02.2015 рік

з 00:00 01.10.2015 рік

з 00:00 30.04.2016 рік (Великоднє перемир'я)

з 00:00 01.09.2016 рік (шкільне перемир'я)

з 00:00 24.12.2016 рік (Новорічне перемир'я)

з 00:00 24.06.2017 рік (хлібне перемир'я)

з 00:00 25.08.2017 рік (шкільне перемир'я)

з 00:00 23.12.2017 рік (Новорічне перемир'я)

з 00:00 05.03.2018 рік

з 00:00 30.03.2018 рік (Великоднє перемир'я)

Маляр підкреслила, що усі перемир'я були зірвані навмисними діями росіян.

Приміром, під час так званого "всеосяжного весняного перемир'я" 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" окупанти здійснили щонайменше 153 обстріли, під час яких 6 українських військових загинули, 12 зазнали поранень,

– повідомила Ганна Маляр.

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Заступниця міністра оборони також зазначила, що під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще декілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Проте їхні результати були аналогічними попереднім.

Лише у 2019 році бойові втрати нашої армії на Донбасі становили 97 загиблих. У 2020 році до початку останнього, липневого перемир'я, загинуло ще 32 військових ЗСУ, а 220 поранено.

27 липня 2020 року офіційно розпочався ще один черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню". Однак росіяни його дотримувалися лише півгодини. Близько 00:20 вони обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9:00.

Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тисячі ворожих обстрілів.

Тому, тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії,

– додала Маляр.

Довідка. Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він має нібито з 12:00 6 січня і протягом всього Різдва.

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