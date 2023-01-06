На самом деле Путин просто не в силе испортить Рождество

Такова любовь к православным у Путина проявилась сразу после разговора с известным поборником христианства – Реджепом Эрдоганом.

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Во-первых, советуем Владимиру Путину купить календарь. Рождество на самом деле уже прошло.

Во-вторых. Почему-то, когда православные в Киеве праздновали Новый год, Путин из штанишек и своего броника выпрыгивал, только бы испортить праздник. А тут вдруг "надо нормально отпраздновать". Так и сказал бы "нет больше ракет, не могу испортить еще и Рождество". Честнее было бы.

И, в-третьих, перемирие в праздники, даже религиозные, это огромное лицемерие. То есть до праздников и после праздников можно убивать, насиловать, устраивать геноцид. Но вот по праздникам нужно помолиться и отдохнуть с благостными лицами. Это типичное лицемерие, замена принципов и сущности религии на форму. Когда есть ритуалы, но нет смысла. Как до войны многие украинские коррупционеры на Пасху одевали вышиванку и шли в московский патриархат с благостными рожами, словно они не воровали все дни до этого.

Сможет ли это предложение перетащить Запад на сторону России

Что означает предложение Путина? Во-первых, что "силушки" уже нет. С июля Россия активизировала все и всех, чтобы добиться остановки огня и фиксации полученных результатов. Это еще одно проявление. Путин будет использовать его, чтобы раздать методички своим агентам со словами: "Смотрите, мы за мир. Это украинцы кровожадны и хотят крови христианских детей".

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Поможет ли это Путину перетянуть общественное мнение на Западе на свою сторону? Вряд ли, но он все равно попробует.

Во-вторых, это демонстрация товарищу Си Цзиньпину: "Батя, я стараюсь". Но пока старается мало. Надо больше западных танков, чтобы он постарался по-настоящему. Тогда и будет настоящий мир, а не лицемерное предложение: "Давайте убивать уже после праздников".