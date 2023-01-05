Лавра была притоном всего аморального

Кремлевские черти с удостоверениями КГБ под рясами вытряхивали на улицу экспонаты многочисленных тогда музеев, терроризировали работников с помощью уголовников и вообще творили беспредел.

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Впоследствии в Лавру ходили на исповедь главные грешники страны. Советовались, с какой из кремлевских колонн идти на выборы. Переписывать ли бизнес на тещу, делать ли аборт любовнице. Ходили даже бедные черти – такие, как маньяк Оноприенко. Ему тут же отпускали грехи и мягко рекомендовали воздержаться от расчленений, по возможности.

Казалось, Паша "Мерседес" переживет в Лавре даже ядерную зиму. Что в ней выживут крысы, тараканы и некоторые старые закаленные коррупционеры, которые по экзотичным причинам эти времена проводят не в Монако. Для самого живущего ватного попа страны этой социальной базы было бы достаточно для работы.

7 января станет историческим днем

Но ничто не вечно. Даже бордовые "гелики" и золотые кресты. Государство Украина восстанавливает нарушенную им же справедливость. В Лавру возвращается Бог.

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Те, кто, как и я, не успели отпраздновать Рождество 25 декабря, имеют историческую возможность наверстать 7 января. Настоятель украинской церкви Епифаний проведет праздничное богослужение в Успенском соборе. Невероятная радость и святой день. Даже для украинских атеистов.