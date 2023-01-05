Как режим в России перешел в формат ручного управления
Этот дважды судимый герой России, несмотря на наложенные на него санкции США, ЕС, Австралии и других стран, демонстрирует амбиции, превышающие полномочия любого чиновника России.
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Пригожин является порученцем Кремля по "деликатным" вопросам, оставивших следы военных преступлений в Украине, Сирии, странах Африки. По законам России любая ЧВК, в том числе и "Вагнер", является незаконным. Но это не мешает минобороны учитывать интересы наемников, предоставляя Пригожину авиацию, танки и артиллерию.
В России объясняют взлет уголовника-рецидивиста социальной близостью к Владимиру Путину. Это знак Западу о том, что такие маркеры теперь – эталонные в России. Одним из результатов агрессии России против Украины стало замещение законных институтов власти незаконными. Режим перешел в формат ручного управления Путиным и его доверенными лицами.
Пригожин сформировал институт, имеющий формальные признаки государства – армию, финансы, политическое влияние. Де-факто государство поделилось с Пригожиным правами на насилие и "правосудие". Оппозиционный журналист Невзоров называет Пригожина фигурой федерального значения в России, способной влиять на события и политику государства.
Какие планы у Кремля на Пригожина
Российское медиа "Медуза" пишет, что власти готовят Пригожину политический проект. Он будет основан на резкой антиэлитной и антизападной риторике, близкой малообразованным массам России. Это должно вмонтировать пока еще внесистемного Пригожина в российскую политику, сделав его звездой мейнстрима.
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При этом, несмотря на легализацию Пригожина в России, в глазах цивилизованного мира он останется террористом. Поскольку незаконно ведет боевые действия по всему миру. Из-за этого у международного сообщества возникает очередная дилемма в отношениях с Россией. Ведь ЧВК, представляющая в мире Россию и имеющая в этой стране колоссальное влияние, является террористической организацией, которая приближается к масштабам Аль-Каиды. Россия, поддерживая своими ресурсами ЧВК "Вагнер", превращается в фактического, а не формального спонсора терроризма.
Как вагнеровцы повлияют на признание России государством-спонсором терроризма
До последнего времени США, Британия, Германия, Испания и другие страны воздерживались от признания России государством-спонсором терроризма. "Вагнер" ситуацию изменил. Россия официально признана государством-спонсором терроризма Европарламентом и Парламентской ассамблеей НАТО. Это развязывает руки другим крупным игрокам.
Европейские аналитики рассматривают несколько вариантов реагирования. Один из них – придание ЧВК "Вагнер" статуса террористической организации. На первом этапе это может быть решение неофициальных международных организаций. А дальше последуют решения формализованных политических институтов.
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По нашей информации, в Ассоциации совокупности признаков готовы объявить организацию террористической. Эта оценка станет маркером для мирового сообщества, учитывая влияние ICoCA на процессы в области безопасности. Придание группировке Пригожина террористического статуса перебросит мостик к аналогичному шагу по отношению к России.
Можно предположить, что международным элитам станет сложнее избегать темы признания России государством-спонсором терроризма. Поскольку Москва нарывается на такое решение, пользуясь услугами террористической организации и предоставляя ей максимальное содействие.
Юридические определения со стороны международной инициативы станут камнем в фундаменте глобального правового решения о признании России государством-спонсором терроризма. Такое решение может быть рассмотрено как международными организациями, определяющими мировой правопорядок, так и отдельными государствами. После этого Россия станет отбросом, выкинутым из цивилизованной политики и экономики.