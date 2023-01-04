Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Пригожин начал все больше давить и публично критиковать российское минобороны. Но это не проходит бесследно.

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Высокопоставленные должностные лица российской армии достаточно "дуболомны", но нашли способ ответить на его атаки.

Что они сделали? Они начали просто блокировать поставки вооружения для ЧВК Вагнера. Это была такая латентная диверсия внутри России против Пригожина. Чем больше Пригожин критикует армию, тем больше армия ставит палки в колеса. Чем больше они ссорятся – тем лучше для Украины,

– считает Ступак.

В Пригожине "виртуальная" армия

По разным данным, в ЧВК Вагнера находится около 40 тысяч зэков. Сюда следует добавить гораздо меньшее количество квалифицированных наемников.

Это может казаться грозной силой, способной в случае внутренней нестабильности в России бороться за власть. Однако тут тоже для него есть определенная проблема.

У Пригожина "виртуальная" армия – Ступак: смотрите видео

Да, армия есть. Зэки есть. Есть даже техника тяжелая, авиация. Но вся эта армия – "виртуальная". Физически в России она отсутствует. Зэков сразу перевозят в Украину и бросают на войну,

– отметил Ступак.

Пока единственный человек в России, имеющий собственную армию – это глава Чечни Рамзан Кадыров. У него действительно есть определенная группировка, которую в будущем тот сможет использовать в случае нестабильности в России.

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