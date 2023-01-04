Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Пригожин почав все більше тиснути та публічно критикувати російське міноборони. Але це не проходить безслідно.

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Високопосадовці російської армії досить "дуболомні", але знайшли спосіб відповісти на його атаки.

Що вони зробили. Вони почали просто блокувати постачання озброєння для ПВК Вагнера. Це була така латентна диверсія всередині Росії проти Пригожина. Чим більше Пригожин критикує армію, тим більше армія ставить палки в колеса. Чим більше вони сваряться – тим краще для України,

– вважає Ступак.

У Пригожина "віртуальна" армія

За різними даними, в ПВК Вагнера наразі перебуває близько 40 тисяч зеків. Сюди варто додати значно меншу кількість кваліфікованих найманців.

Це може здаватися грізною силою, яка здатна в разі внутрішньої нестабільності в Росії боротися за владу. Однак тут теж для нього є певна проблема.

У Пригожина "віртуальна" армія – Ступак: дивіться відео

Так, армія є. Зеки є. Є навіть техніка важка, авіація. Але вся ця армія – "віртуальна". Фізично в Росії вона не присутня. Зеків одразу перевозять до України та кидають на війну,

– зазначив Ступак.

Наразі єдина людина в Росії, яка має власну армію – це глава Чечні Рамзан Кадиров. У нього дійсно є певне угруповання, яке у майбутньому той зможе використати в разі нестабільності в Росії.

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