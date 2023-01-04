Рубль будет падать все ниже

Мы будем свидетелями постоянных "успешных перегруппировок" рубля на все более низких уровнях по отношению к доллару.

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Если в начале декабря курс доллара составлял 61 рубль, то 29 декабря – уже "перегруппировался" до 74 рублей. Сейчас валюты не хватает даже на уменьшенный импорт.

Но самое интересное впереди:

с 5 февраля Европа перестает покупать российские нефтепродукты. Состоится очередное уменьшение валютной выручки;

ценовой потолок на нефть будут пересматривать каждые два месяца. Его уровень должен быть на 5% ниже рыночной цены. Так что потолок будут все больше прижимать к полу;

даже при цене в 70 долларов за баррель, бюджет на 2023 год имел бы дефицит в 3 триллиона рублей. Какой дефицит будет при цене 55 – 57 долларов, никто в российском правительстве еще не считал, чтобы не огорчать бункерного деда.

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Как рубли ФНБ превратились в бумажки

Для покрытия дефицита россияне будут использовать Фонд национального благосостояния. Его денежные средства были подкреплены валютой на счетах Центрального банка. Сейчас валюта под санкциями и заморожена. Это превратило рубли в ФНБ на бумажке. Их расходование равносильно печати денег.

Мало валюты и много печатной бумаги – рецепт для увлекательного зрелища. Любим такое.