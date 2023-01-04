Рубль буде падати все нижче

Ми будемо свідками постійних "успішних перегрупувань" рубля на все нижчих рівнях щодо долара.

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Якщо на початку грудня курс долара складав 61 рубль, то 29 грудня – вже "перегрупувався" до 74 рублів. Зараз валюти не вистачає навіть на зменшений імпорт.

Але найцікавіше попереду:

з 5 лютого Європа перестає купувати російські нафтопродукти. Відбудеться чергове зменшення валютного виторгу;

цінову стелю на нафту будуть переглядати кожні два місяці. Її рівень має бути на 5% нижче ринкової ціни. Отож стелю будуть все більше притискати до підлоги;

навіть при ціні у 70 доларів за барель, бюджет на 2023 рік мав би дефіцит у 3 трильйони рублів. Який дефіцит буде при ціні 55 – 57 доларів, ніхто в російському уряді ще не рахував, щоб не засмучувати бункерного діда.

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Як рублі ФНД перетворилися на папірці

Тож для покриття дефіциту росіяни будуть використовувати Фонд національного добробуту. Його кошти були підкріплені валютою на рахунках Центрального банку. Зараз ця валюта під санкціями й заморожена. Це перетворило рублі на ФНД на папірці. Їх витрачання рівносильне друку грошей.

Мало валюти й багато друкованого паперу – рецепт для захопливого видовища. Любимо таке.